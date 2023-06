Militaire studenten uit Purmerend marcheren voor veteranen en onze vrijheid

Ook Rens wil het leger in en dat komt door zijn vader. "Die vertelde altijd mooie verhalen over zijn diensttijd." Verhalen vooral over de leuke kanten: de lol en de vriendschappen. Natuurlijk weet Rens wel dat er ook nare kanten zijn. "Zo'n oorlog nu in Oekraïne is natuurlijk heel slecht en zielig voor de bevolking. En ik hoop dat ik nooit naar een oorlog moet. Maar ik richt me vooral op de leuke kanten van het militair zijn."

"De mars is een goeie voorbereiding op de veteranendag die op 24 juni wordt gehouden,'" zegt Bart van Gompel, sportdocent en oud-militair. "Het belangrijkste is dat ze leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is." En die boodschap komt bij Jaylienn van Gosen en Rens de Vries goed binnen. "Ik wil helpen met de vrede en veiligheid voor andere mensen en mijn familie", zegt Jaylien, die al als klein droomde van een militaire loopbaan. "Toen was het nog het korps mariniers en nu is het de landmacht."

Robert Mikhout is veteraan en heeft op verschillende missies gediend o.a. in Irak en Cambodja. Hij spreekt de jongeren toe, vertelt ze over zijn ervaringen en over het oorlogsmonument in Oterleek. Daar kwam in 1941 William Alexander McVie om leven toen het toestel uit de lucht werd geschoten.

Naast de les dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, is nooit opgeven ook belangrijk. "Als je gewoon doorgaat, niet stopt en je doel voor ogen houdt kun je in het leger alles bereiken. Maakt niet uit welke kleur je baret heeft."