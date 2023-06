Enorme drukte bij Gooise dierenambulance door vrijwilligerstekort en drukke zomerperiode

De telefoon staat roodgloeiend bij de Dierenambulance Gooi- en Vechtstreek. Hoewel de dierenambulance schreeuwt om meer vrijwilligers, neemt tegelijkertijd het aantal oproepen in dit warme weer flink toe. "We krijgen zo'n honderd telefoontjes per dag." De hulpdienst zit met de handen in het haar.

"We hebben gewoon te weinig vrijwilligers", zegt Justine van Melsen van de dierenambulance kort en krachtig. "We krijgen zo'n honderd belletjes per dag, we rijden zo'n dertig ritten." Zeker deze periode is het helemaal flink aanpoten, want juist nu komen de eieren van de vogels uit en gaan velen op vakantie, waarbij sommige mensen hun dieren op schandalige wijze achterlaten.

"Mensen laten hun tamme konijnen los in het bos. We hebben twee ratten in een kooitje op een vuilnisbak gevonden en ook parkieten in een kooitje gevonden", somt Van Melsen op. Volgens haar is dit helaas gebruikelijk in deze warme periodes waar veel mensen de benen nemen en hun "geliefde" huisdier achterlaten.

Dus deed de dierenambulance een oproep aan de Gooiers om in deze periode van hitte zelf een beetje mee te denken. Van Melsen heeft een flinke rij aan tips: "Als je een vogel vindt, breng hem zelf naar het Vogelhospitaal in Naarden. Ga niet met de hond aangelijnd fietsen. Pas op met het open laten van kantelramen 's avonds, katten kunnen daarin vast komen te zitten." Maar van alle tips dit Van Melsen geeft is de belangrijkste: word vrijwilliger bij de dierenambulance.