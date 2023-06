Flinke schade aan woning in Alkmaar na brand

De brandweer heeft vanmiddag een woningbrand in Alkmaar geblust. Hierbij zijn geen slachtoffers gevallen, maar de woning zelf liep wel aanzienlijke schade op.

Het vuur brak iets voor 13.15 uur uit in de woning aan de Frieseweg. Omdat het om een uitslaande brand ging, besloot de brandweer om met veel wagens naar de brand te gaan. Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ingezet.

Uiteindelijk was de brand snel geblust, maar het huis zelf liep behoorlijk wat schade op. De veiligheidsregio liet weten dat alle aanwezigen op tijd het pand konden verlaten. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen en het ventileren van de woning. Om die reden is de Frieseweg nog afgesloten.