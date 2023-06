Donny (13) en Kyra (11) zorgen met ballonnen voor extra feest in Enkhuizen

De 13-jarige Donny en 11-jarige Kyra uit Enkhuizen weten steeds meer mensen in de stad te verrassen met een ballon. Op de fiets bezorgen zij speciale feestballonnen bij mensen die een verjaardag, jubileum of iets anders vieren. "We krijgen heel veel leuke reacties. En mensen zijn vaak ook verbaasd als wij langskomen."

Donny en Kyra begonnen hun bezorgservice in september 2021. "We wilden graag centjes verdienen", vertellen de broer en zus over hun bezorgservice. Samen met hun moeder Noémi zijn ze op zoek gegaan naar een leuke bijbaan, waarna het bezorgen van feestballonnen als beste optie naar voren kwam.

Inmiddels zijn ze bijna wekelijks bezig om mensen in Enkhuizen - en soms ook buiten de gemeente - te verrassen met een ballon, als zij een verjaardag of jubileum vieren. Daarnaast hebben veel kinderen hun moeder vorige maand verrast voor Moederdag, en stromen de aanmeldingen voor Vaderdag al binnen.

Geslaagden

Ook afgelopen week hadden Donny en Kyra het druk. "We waren helemaal uitverkocht met ballonnen voor mensen die geslaagd zijn op school", zegt de gisteren 11 jaar geworden Kyra. "Eén iemand was heel verbaasd dat we langskwamen, omdat die niet wist dat hij was opgegeven voor een ballon. Dat was heel leuk."

Moeder Noémi legt uit dat zij de ballonnen eerst zelf inkochten bij een winkel, maar dat ze inmiddels twee vaste leveranciers hebben gevonden die ze goedkoper kunnen leveren. "We hebben er nu een in Nederland, maar ook een in Duitsland", vertelt ze. "In huis hebben we een kast staan, waarop alle ballonnen in verschillende bakken klaarliggen. Ook hebben we een heliumtank om ze op te blazen."

Buiten Enkhuizen?

De meeste aanmeldingen krijgt het gezin uit Enkhuizen via Facebook. Degene die een ballon bestelt kan er voor kiezen om er een kaartje bij te geven, en schrijft het adres op van degene die verrast wordt. "Tot nu toe bezorgen we veel op onze fiets in Enkhuizen, omdat dat dicht bij is", licht Donny toe, die volgende week zijn veertiende verjaardag viert. "En als het verder is, moet onze moeder ons met de auto brengen."

Voor de toekomst zouden de broer en zus ook op andere plekken in West-Friesland willen bezorgen. "En misschien dat anderen zich bij Donny en Kyra willen aansluiten, om ook ballonnen te bezorgen in bijvoorbeeld Stede Broec of Hoorn", zegt moeder Noémi.