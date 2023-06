Sloop panden Leeuwenstraat voorlopig van de baan, gemeente overweegt toekenning monumentale status

Voor de één zijn het panden die het waard zijn om te behouden voor het aangezicht van Hilversum. Voor de ander is het een kans om te wonen, nu de woningnood hoog is. De panden aan de Leeuwenstraat staan synoniem voor dit spanningsveld en de gemeente zit er tussenin. Nu de gemeente heeft aangegeven te overwegen naar een toekenning van een monumentale status te kijken, is sloop voorlopig van de baan.

Aan de andere kant van het spanningsveld zit Johan Zijtveld, directeur van JeeGee Vastgoed en eigenaar van de panden. Hij begrijpt niets van het voornemen van de gemeente om opnieuw naar de monumentale status te willen kijken. “Het is buitengewoon vreemd. De gemeente Hilversum verandert tijdens de wedstrijd de spelregels. Bovendien vraag ik me ernstig af of dit juridisch wel houdbaar is. Wij kleuren netjes binnen de lijntjes en ons plan past naadloos binnen de bestemming."

Dijl: "Nee, het zijn geen kastelen of landhuizen, maar het zijn wel panden met een verhaal en dat moet ook verteld worden. We vragen de gemeente nog eens goed te kijken naar dat eerdere rapport. Er ligt daar een goed stuk voorwerk."

"We kunnen het wel weer slopen, maar we kunnen ook eerst kijken naar de bestaande bouw. We zijn ons ervan bewust dat de panden in een slechte staat verkeren, maar dat mag de beslissing om een monumentale status te verlenen niet hinderen. Tien jaar geleden heeft de gemeente Hilversum een uitgebreid onderzoek laten doen naar die mogelijkheid, maar dat rapport is in een lade verdwenen. Als stichting vragen we de gemeente nogmaals serieus naar dat rapport te kijken en om van de karakteristieke panden een monument te maken."

Woningen

Zijtveld is redelijk gelaten onder het nieuws: “We wachten het af. Tot twee keer toe is een eerder verzoek voor een monumentale status gefundeerd afgewezen. We hebben absoluut begrip voor het sentiment in Hilversum, maar we weten ook hoe belangrijk wonen is. Woningen, dat is wat we daar willen creëren. Ook voor starters. We denken als vastgoedsector echt wel mee. Ik ben zelf geboren in Hilversum en draag de stad een warm hart toen. Als we er niet uitkomen, de wethouder mag de panden van me aankopen."

De gemeente mag in deze lastige wedstrijd, om de woorden van Zijtveld te gebruiken, de scheidsrechter zijn. Gaan we voor wonen en werken, voor sentiment en behoud, voor een moderne of nostalgische aanblik bij de poort van onze stad?

Volgens een woordvoerder van de gemeente Hilversum is de afgelopen maanden tweemaal een verzoek voor monumentale status ingediend: “Deze verzoeken waren niet ontvankelijk en daarom niet in behandeling genomen. Er is dus geen sprake van afwijzingen. Bij een aanvraag tot monumentenstatus is iemand ontvankelijk als je direct belanghebbend bent. In dit geval zou dat de eigenaar van het pand of een erfgoedvereniging kunnen zijn."

Geen goedgekeurd plan

Er ligt op dit moment nog geen goedgekeurd plan. Indien het pand een status krijgt, kan een aangepast plan worden ingediend met het behoud van het pand. Dat het pand in slechte staat verkeerd is te voorbarig. De bouwkundige staat van het pand moet nog worden vastgesteld.”

Volgens de gemeente klopt de stelling dat zij de regels van het spel veranderen tijdens de wedstrijd niet: “Er is een geldende monumenten verordening. In die verordening staat dat op het moment dat een ontvankelijke aanvraag wordt ingediend, deze in behandeling genomen wordt. Tijdens de behandeling van de aanvraag geldt een voorbescherming.” Een voorbescherming wil zeggen dat ook al heeft het pand nog geen monumentale status, wel al als monument behandeld moet worden. Aangezicht of wonen, nostalgie of modern? Het wordt wachten tot het laatste fluitsignaal.