Zwanenwacht gestopt met nachtelijke patrouille: alle zwanennesten zijn uitgekomen

Waar de buurtbewoners op hadden gehoopt is uiteindelijk ook gebeurd: de eieren zijn niet gestolen, de pulletjes zijn uitgekomen en daarbij ook niet ontvoerd. Daarmee is deze onderneming een succes volgens buurtbewoner en initiatiefnemer Ilona Haas. "Wij zijn blij om het zekere voor het onzekere te hebben genomen", vertelt ze. Het is namelijk niet met zekerheid te zeggen of dit succes helemaal te danken is aan de zwanenwacht.

De zwanenwacht is inmiddels afgeschaald en alleen overdag wordt er met enige regelmaat gekeken hoe het met de zwanen in de waterrijke buurt gaat. "Er zijn wel een aantal pulletjes verloren, maar wel op een natuurlijke wijze."

Toch hebben de buurtbewoners wel degelijk wat pulletjes moeten redden. Een aantal zijn namelijk vast komen te zitten in de grindbakken in de wijk. Die konden er wel inkomen, maar niet meer uit. Ook buurtbewoners konden daar niet bij. Om ze te redden moest de dierenambulance een paar keer langskomen. Als de leden van de zwanenwacht dit niet hadden opgepikt, was het wel verkeerd afgelopen met deze kleine zwaantjes.

Zwanenstropers

Begin juni vorig jaar werden er in één nacht maar liefst drie zwanennesten leeggeroofd in de Blaricummermeent. Slechts één eenzaam pulletje bleef over. Dit tot groot verdriet van de buurt, want de vogels waren een geliefd onderdeel van de waterrijke Blaricummermeent.

Volgens deskundigen van de Vogelsbescherming en het Vogelhospitaal in Naarden was het erg aannemelijk dat de zwanen zijn meegenomen door Oost-Europese bendes, om ze in de regio te verkopen als delicatesse of siervogel.

In de Provinciale Staten werden als gevolg van de zwanenroof vragen gesteld en is er een toezichthouder op de zaak gezet. Verdere maatregelen bleven echter uit, tot nu.

De buurt wilde dus voorkomen dat er opnieuw nesten worden leeggeroofd. Nu de nesten opnieuw gevuld zijn met eieren is dit volgens Haas het moment om die extra maatregelen te nemen. De eerste in een reeks maatregelen van de buurt was het plaatsen van verdekt opgestelde wildcamera's bij de nieuwe zwanennesten. Dit gebeurde eind april al. Inmiddels zijn ook deze camera's, op eentje na, weggehaald omdat de zwanen de nesten niet meer gebruiken.