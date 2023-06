Geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem: hoe reis je dan naar Zandvoort?

Vanaf vandaag tot en met zondag rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Amstel en Haarlem en Amsterdam Sloterdijk. ProRail is bezig met werkzaamheden aan het spoor rond Amsterdam Centraal. Daardoor kunnen treinen niet rijden. En dat is flink balen voor mensen die met de trein naar Zandvoort willen.

Het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem is een belangrijk traject richting Zandvoort. Om strandgangers toch dit weekend te vervoeren, zullen er bussen worden ingezet tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem.

"We zien dat er duizend mensen in een trein passen en vijftig mensen in een bus. Daarom willen we onze reizigers richting het strand erop attenderen dat het druk kan zijn bij de opstapplaatsen", zegt NS-woordvoerder Elvira van der Vis.

Water drinken

Daarnaast waarschuwt Van der Vis goed voorbereid op reis te gaan. "Neem voldoende water mee. Gelukkig zijn er op de meeste opstapplaatsen watertappunten aanwezig waar je gratis water kan tappen. Maak er dus zeker gebruik van."

Een verwachting van de wachttijden heeft de NS niet. "Dat valt niet te zeggen. Wat we wel weten, is dat we vaak rijden met de bussen, dus dat reizigers niet lang hoeven te wachten."

"ProRail plant de werkzaamheden al een jaar voorruit" en of de zon nu aanwezig is of niet, "de werkzaamheden moeten plaatsvinden".

Omrijden

Voor strandgangers die toch willen genieten van het weer en een frisse duik willen nemen in zee, is het advies om vanaf Haarlem te rijden. De treinen rijden vanaf daar wel richting Zandvoort. Normaal rijden er twee treinen per uur en in verband met het warme weer rijden er nu vier treinen per uur.

Maandagochtend zullen de treinen rondom Amsterdam weer volgens schema.