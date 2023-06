Feest bij Alkmaarse vogelclub: "Altijd verrekijker mee, wil er niet één missen"

"Niet in je handtasje, maar altijd om je nek, want anders ben je te laat." Leden van de dit weekend 40 jaar geworden Vogelwerkgroep Alkmaar gaan nooit zonder verrekijker van huis. Jaren geleden begon het met een klein clubje vogelliefhebbers, maar inmiddels zijn er ruim driehonderd leden.

Sinds Elias den Otter vogelt, is een autorit een stuk gevaarlijker, vertelt de voorzitter van de Vogelwerkgroep Alkmaar in de Hilversumse studio van NH Radio. Onderweg zijn hij en vogelclubgenoot José Tibbe altijd gespitst op iets dat vliegt. "We willen geen vogel missen." Ze zitten samen in de podcast van Lunchroom omdat er wat te vieren is bij hun club.

Al veertig jaar houden ze waarnemingen van vogels bij, doen ze excursies en onderzoek naar broedgebieden in en rondom Alkmaar. "Het maakt niet uit of je timmerman bent of in de wetenschap zit. Het gaat bij ons om vogels", beschrijft Tibbe de diversiteit aan de inmiddels driehonderd leden.

Hoe is de vogelwerkgroep ontstaan?

Tibbe: "Een groep vogelaars in Camperduin wilde wat meer onderzoek doen naar welke vogels er in het gebied zijn." Toen werd bepaald hoe groot het gebied zou worden en welke onderzoeken er nodig waren. Er volgden vergaderingen.

"Eerst was het een groep van twee tot zestig en nu driehonderd leden." Daar zijn ook leden van het begin bij. "Dat zijn nog steeds bevlogen vogelaars die het met heel veel liefde doen. En ook die het heel graag overdragen aan jongeren."

Den Otter: "Dat stoffige oude-mannen-imago is eraf. Een derde is vrouw en we hebben jongere leden."

Hij woont zelf pas twee jaar in het 'mooiste vogelgebied van Nederland' "Misschien zullen andere vogelgroepen me tegenspreken, maar in het gebied langs de kust komt zoveel voorbij. Vooral trekvogels vanuit het noorden naar het zuiden en onderzoek. Echt een uniek plaatje."

Elke ochtend kijken

In een waarneming-app en Whatsappgroep houden leden van de Alkmaarse groep alle gespotte soorten bij. Vorige week nog sprong Den Otter daarom snel op de fiets - want de auto gebruikt hij nooit om te vogelspotten.

"Elke ochtend kijk ik of er wat bijzonders vliegt. Ik zag dat er bijeneters waren in de duinen. Dat is een soort uit de kluiten gewassen kolibrie. Dan ga ik. En ik heb er eentje gezien." Ook José Tibbe, nu zeven jaar lid, is nog iedere dag verbaasd. "Het is hier een rijkdom."