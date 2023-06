Vertraging vernieuwing centrum De Kwakel 'flinke domper' voor winkeliers

Winkeliers in het centrum van De Kwakel zijn teleurgesteld dat de werkzaamheden in de straat vier weken langer duren dan gepland. "Een flinke domper", aldus slager Patrick in 't Veld.

Het was de bedoeling dat de vernieuwing van het dorpscentrum eind juli zou worden afgerond, maar dat was te ambitieus, zo liet de gemeente Uithoorn vorige week weten. De aannemer heeft meer tijd nodig om de kabels en leidingen aan te leggen, waardoor de oplevering nu voor eind augustus gepland staat.

De vertraging betekent dat de betrokken bouwvakkers de bouwvak overslaan en de hele zomer doorbuffelen, maar ook dat winkeliers langer op een bouwput uitkijken en hun klanten voor hun boodschappen door die bouwput heen moeten.

Openingstijden

"Ouderen met een rollator of scootmobiel durven niet te komen, dat is gewoon geen doen nu er geen stoep is", aldus bakker Westerbos. "We zitten echt te dubben om misschien onze openingstijden aan te passen, zo'n drama is het." Slager Patrick in 't Veld is iets nuchterder: "Balen, maar we doen er niets aan."

Om klanten te stimuleren om ook tijdens de werkzaamheden toch naar het dorpscentrum te komen, hebben winkeliers een winactie opgetuigd. Klanten die boodschappen doen bij de deelnemende ontvangen een kaart, waarmee ze kunnen meedingen naar een vrij te besteden bedrag.

Strandballen en zand

Behalve met prijzen proberen sommige winkeliers ook klanten naar de winkel te krijgen door de boel een beetje op te vrolijken. Westerbos doet dat iedere zaterdag, bijvoorbeeld met strandballen, zand en opblaasbootjes in de etalage. "Dan komen mensen in ieder geval nog kijken of ik weer wat geks heb gedaan", vertelt Monique. "Maar om dat nog tien weken vol te houden, wordt te veel."