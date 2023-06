Sloop tweede Amstelveense A9-viaduct dit weekend van start: dit moet je weten

De voorbereidingen – waaronder het aanpassen van de wegindeling – zijn eind mei al begonnen, maar dit weekend start Veenix in opdracht van Rijkswaterstaat met de sloop van het viaduct. Morgen en overmorgen hijst de aannemer de balken van het brugdek (liggers) aan de zuidzijde van het viaduct eruit. Om ongelukken te voorkomen, en de veiligheid van het verkeer en de bouwvakkers te garanderen, is besloten de wegen onder het viaduct af te sluiten.

Dat is het geval vanaf vanavond 21.00 uur tot maandagochtend 5.30 uur. In die periode zijn de Beneluxbaan, de Ouverture en de Keerpuntweg dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Burgemeester Boersweg en de Keizer Karelweg. Omdat trams niet eenvoudig kunnen worden omgeleid, is besloten om lijn 25 morgen en overmorgen uit de dienstregeling te schrappen. Rijkswaterstaat raadt reizigers tussen Amstelveen en Amsterdam aan gebruik te maken van tramlijn 5 of de bus te pakken.

Minder rijstroken

Het uithijsen van de liggers aan de zuidzijde van het viaduct is nog maar begin van het omvangrijke project. Als de liggers er maandag uit zijn, worden er nieuwe, zogeheten landhoofden en tussensteunpunten gebouwd. Omdat Veenix daar ook de nodige ruimte voor nodig heeft, is voor verkeer op de Beneluxbaan per rijrichting maar één rijstrook beschikbaar. Op de Ouverture en de Keerpuntweg geldt een om-en-om-regeling, waarbij verkeer in beide richtingen over één rijstrook gaat (zie afbeelding hieronder).