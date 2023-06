'Zero tolerance' in het Goois Natuurreservaat: boetes voor baasjes in het broedseizoen

Het regent momenteel bonnen in de gebieden van het Goois Natuurreservaat. Eigenaren van loslopende honden krijgen in de bossen en op de hei te maken met gemotoriseerde boswachters, die zonder pardon boetes uitdelen. De elektrische motorfietsen zijn fluisterstil en razendsnel en zien er wat afwijkend uit midden in het bos. Maar ze vervullen een belangrijke en beschermende taak.

Omdat het broedseizoen nog in volle gang is, rijden de boswachters van GNR de komende maand nog rond op elektrische motoren door de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat om baasjes van loslopende honden te beboeten. Er geldt namelijk in veel gebieden tijdens het broedseizoen een losloopverbod. En steeds meer hondenbezitters lappen dat verbod aan hun laars.

Ergernis en schade

Het is een steeds groter wordende ergernis bij wandelaars, fietsers en buurtbewoners in en om de gebieden van het Goois Natuurreservaat: loslopende honden in het broedseizoen. Ook de boswachters zelf ergeren zich groen en geel. De schade die door loslopende honden wordt toegebracht, is niet te overzien. Onlangs nog heeft het GNR een geit moeten afmaken, die dusdanig door een loslopende hond was toegetakeld dat deze niet meer te redden was.

Volgens boswachter Daan Eijben van GNR zijn de verstoringen aan de orde van de dag. "We zien bijna elke wel dag dat hazen, reeën of konijnen op de vlucht moeten slaan voor honden. Maar erger nog: we zien ook veel aangebeten wild en zelfs aangebeten vee, zoals runderen of schapen. En we hebben kunnen vaststellen dat dit door een hond en niet door een wolf is gebeurd. "