Kunstmarkt Art Laren haalt ongeveer 15.000 euro op voor Kinderen in Nood.

Hoeveel het precies is, weet de organisatie van Art Laren nog niet. Maar een voorzichtige schatting kan al wel gemaakt worden, circa 15.000 euro is opgehaald voor "Kinderen in Nood" tijdens de jaarlijkse kunstbeurs. Het precieze bedrag wordt later bekend gemaakt als de boekhouder klaar is met zijn werk.

Art Laren brengt het bedrag op uit de verkoop van toegangskaarten en de steun van sponsoren. Ook het aantal bezoekers is toegenomen. "We zijn erg tevreden met de opbrengst van dit jaar", zegt Bert Harenberg, woordvoerder van Art Laren. "Dit jaar hadden we tussen de 3 en 4 duizend betalende bezoekers meer dan vorig jaar".

Vrachtwagens vol

"Stichting Kinderen in Nood is ooit begonnen als particulier initiatief in Bussum. Intussen zijn we uitgegroeid tot een landelijk opererende hulporganisatie. Met vrachtwagens gaan de hulpgoederen naar diverse landen. Vrijwilligers op de plaats van bestemming zorgen dat de goederen goed terechtkomen."

Van kleding tot linnengoed en van haarwerken tot gebruikte computers; maandelijks rijden er volle vrachtwagens naar onder andere Roemenië, Hongarije en Servië waar kinderen hulp hard nodig hebben.

Alles gaat naar de kinderen

"Stichting Kinderen in Nood bestaat volledig uit onbetaalde vrijwilligers. Er is geen management dat duur betaald moet worden; slechts één procent van giften en donaties gaat op aan directe kosten. Dat betekent dat 99% van de giften terechtkomt waar het hoort: bij kinderen in nood", aldus Harenberg.