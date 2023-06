Debuutwedstrijd Maurice Steijn met Ajax op 18 juli tegen Shakhtar Donetsk

Het is nog niet duidelijk waar die wedstrijd gespeeld wordt. De bedoeling is dat dat bij een amateurclub gebeurt. De Oekraïense opponent speelde afgelopen seizoen in de Europa League twee keer tegen Feyenoord: de 'thuiswedstrijd', gespeeld in Polen vanwege de oorlog, eindigde in 1-1. In Rotterdam liep de latere landskampioen met 7-1 over Shakhtar heen.

Trainingskamp

Vier dagen na het treffen met Shakhtar oefent Ajax in Brussel tegen Anderlecht. De Belgen werden krap twee maanden geleden door AZ, na strafschoppen, uitgeschakeld in de kwartfinale van de Conference League. Vervolgens gaat Steijn met zijn nieuwe club van 24 tot en met 29 juli op trainingskamp naar Duitsland. Dat trainingskamp wordt afgesloten met een oefenwedstrijd bij FC Augsburg, de nummer dertien uit de Bundesliga.

Open dag

Op 6 augustus volgt er nóg een vriendschappelijke wedstrijd tegen een Duitse club, waarna voor dinsdag 8 augustus de open dag bij Ajax gepland staat. Er is in de Johan Cruijff Arena een presentatie van de nieuwe selectie en staf en een open training. Bij de open dag is de toegang gratis.

Het weekend van 11-13 augustus begint de eredivisie.