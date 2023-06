Tom (27) overwon zijn depressie en wil nu taboe op mentale gezondheid doorbreken

Je 'mentale gifbeker' leeggieten en vervolgens anderen helpen. De in Koog aan de Zaan opgegroeide Tom de Vos heeft lange tijd zelf mentale problemen gehad, maar gaat op 21 juni - in 16 uur - 400 kilometer fietsen door alle provincies van het land. Samen met zijn 'goede maat' Sjors Brand haalt hij geld op voor Stichting MIND, maar één ding vindt-ie nog belangrijker: dat er meer over mentale gezondheid gesproken wordt.

Daar ligt volgens Tom het probleem. Vriendengroepen, vaak mannen, die niet met elkaar over gevoel durven te praten. "Mannen onderling zijn vaak macho. Grappen maken, lolletje hier en daar, maar nooit echt gevoel tonen. Daar deed ik zelf net zo hard aan mee. Toen het slecht ging, vertelde ik dat niemand. Nee, negeren en doorgaan. Keihard werken en naar de fles grijpen. Ik dronk veel alcohol en werkte zeven dagen per week. Alles om dat gevoel zo diep mogelijk weg te stoppen."

Inmiddels is Tom 27 en gaat het beter met hem, maar een aantal jaar geleden was dat anders. "Mijn dieptepunt was op mijn 21e. Mijn privéleven lag totaal overhoop. Een lastige thuissituatie en problemen binnen mijn eigen relatie zorgden voor een giftige cocktail. In plaats van erover praten, sloot ik me totaal af. Niemand wist dat ik me slecht voelde. Mijn toenmalige vriendin niet, mijn ouders niet en ook zeker mijn vrienden niet."

Zijn mentale problemen werden groter. "Ik heb een paar keer gedacht: 'Ik kan er ook een einde aan maken. Dan heb ik dat gezeik niet meer'. Met die gedachten heb ik een half jaar gelopen. Nog steeds liet ik niemand binnen: ik moest het van mezelf alleen doen."

Keerpunt

Het keerpunt kwam toen Tom met zijn moeder aan de eettafel zat. "Ze vroeg: 'hoe gaat het met je?', en ik knapte totaal. Ik kon niet stoppen met huilen en was volledig radeloos. Ik wilde mijn zwakheid niet laten zien, maar het bleef stromen. Uiteindelijk was dat alleen maar goed: het luchtte ontzettend op."

Zijn vrienden zaten nog lange tijd in het ongewisse. Aan hen vertelde Tom vorige week pas over zijn mentale problemen van jaren geleden. "Het lag niet aan hen, maar ik voelde me destijds niet begrepen. Dat was soms best eenzaam. Dat ik het nu verteld heb, is wel bevrijdend. De relatie die ik nu met ze heb, voelt gelijk op een ander level. Eén ding is duidelijk: het is goed om hulp te vragen."

Krachten bundelen

Door zijn verhaal te vertellen en voor het goede doel 400 kilometer te gaan fietsen, hoopt hij anderen nu te helpen. Op de langste dag van het jaar, 21 juni, gaat hij samen de fietstocht door de provincies maken. Dat allemaal voor Stichting MIND, waar jongeren met mentale problemen terechtkunnen voor hulp.

Sjors en Tom hopen op zoveel mogelijk steun. "Mensen kunnen ons helpen door geld te doneren, mee te fietsen of ons aan te moedigen. Als iemand voor je fietst, houdt diegene wind tegen. Dat maakt het voor ons makkelijker om de lange tocht vol te houden. De hele route en livestream is te vinden via onze site."

De twee starten 's ochtends vroeg in Zeeland en verwachten rond een uur of drie via Amersfoort en het Gooi door de provincie te rijden.