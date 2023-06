Verdachte kidnappers van man op klaarlichte dag in Spanbroek voorlopig nog vast

De twee mannen die op 26 mei op klaarlichte dag een man de auto in sleurden bij de Herenweg in Spanbroek, blijven zeker tot begin juli vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De twee 31-jarige mannen uit Wognum en Hoorn worden diezelfde avond bij een inval in een woning in Heerhugowaard nog gearresteerd. Ze worden verdacht van wederrechterlijke vrijheidsberoving.

De ontvoerde man wordt een paar dagen later, op 28 mei, opgemerkt door een conductrice als hij op het station in Beverwijk de trein instapt. Zij herkent hem dan nog niet, maar een dag later valt het kwartje. Nadat ze zich meldt bij de politie, wordt hij gevonden door hulp van omstanders. Het slachtoffer verklaart aan de politie te zijn ontvoerd.