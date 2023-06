Raadsels rondom dode Kroaat: hoe kwam Herni in Medemblik aan zijn einde?

Volgens zijn ex-vrouw was hij een 'normaal persoon', maar iemand uit het dorp waar hij ligt begraven denkt daar anders over. Hoe kwam de Kroaat Herni Lukačević (54) aan zijn einde bij een verlaten loods in Medemblik? Wat deed hij in Nederland? In de rechtbank in Alkmaar start vandaag de rechtszaak tegen een van de verdachten. Wellicht wordt daar duidelijk wat er is gebeurd.

Het is 27 september 2022, als op een erf aan de Vereweg, tussen Oostwoud en Medemblik, een lichaam wordt gevonden. De politie doet bijna een week lang onderzoek en het gonst van de geruchten. Is er sprake van een afrekening in het criminele circuit, of is er een drugslab aangetroffen?

Opsporing Verzocht

Op 7 oktober krijgt de dode een naam en gezicht: het gaat om de 54-jarige Herni, uit Kroatië, zo blijkt uit een uitzending van Opsporing Verzocht. Na afloop komen er twee tips binnen.

Op zoek naar wie de persoon is achter het dode lichaam op een terrein aan een verlaten weg in Medemblik, komen we uit bij een vrouw in Kroatië. Ze antwoordt in gebrekkig Engels. Het is Gorana, die in het verleden getrouwd was met Herni Lukačević. Samen hebben ze een zoon en een dochter. Veel wil ze aan de telefoon niet kwijt over haar ex-man. “Het is te pijnlijk. Hij is onderdeel van onze familie en we willen geen aandacht over hem. Hij was een normaal persoon, zoals iedereen.”

Maar Christian Fusker, werkzaam op de begraafplaats waar Herni begraven ligt in de regio Osijek, laat een ander geluid horen. “Ik weet dat hij in Medemblik is gestorven. Vermoord, zeg je? Henri was een crimineel. Hij werd hier gezocht, hij was wanted. Ik weet dat hij spullen heeft gestolen, onder meer toen in Porec."

Wapen, geld en maskers

Hij verwijst naar een voorval uit 2006, toen in de Kroatische havenplaats werd ingebroken bij een toeristenbureau. De politie vond in een Peugeot 205 onder meer een wapen, een grote hoeveelheid geld, gereedschap en verschillende maskers. Er werden drie mensen aangehouden, waaronder de toen 38-jarige Herni Lukačević.

In maart van dit jaar, een half jaar na de vondst van het lichaam in Medemblik, worden er twee mannen van 28 jaar, uit Amsterdam en Diemen gearresteerd. Eén van hen moet zich vandaag verantwoorden voor de rechter, de ander is volgende week aan de beurt.