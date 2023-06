Voetjes van de vloer zorgen voor vrijheid en verbinding: inclusieve dansworkshops in Huizen

In Huizen kun je sinds enkele weken dansworkshops volgen bij de 'Inclusie Dans Huizen' die wordt georganiseerd door Froukje van 't Hoff. De workshops zijn in feite voor iedereen die interesse heeft om te leren dansen, maar belangrijker is dat er meer verbinding en begrip ontstaat voor minderheidsgroepen.

Elke zaterdagmiddag, van 6 mei tot en met 17 juni, is er in Huizen gedanst met elke week een ander thema. Op de verschillende middagen waren er bijvoorbeeld dansworkshops voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of geestelijke beperking. Weer een andere middag was voor mensen uit verschillende culturen. Dit was een erg druk bezochte workshop volgens van 't Hoff. Ook was er een middag georganiseerd die op de LHBTI+ gemeenschap was gericht.

Niet stilzitten

Van 't Hoff is Buurtsportcoach en merkte dat in coronatijd haar opdrachten als zzp'er terugliepen. Zij is geen stilzitter en kwam met ideeën. Oorspronkelijk begon ze samen met andere danspartijen uit Huizen met het organiseren van 'Huizen Danst!' Van 't Hoff is zelf een fanatieke danser en liefhebber van vele dansstijlen. "Dat zat er als kind al in", vertelt zij, "hoewel er vroeger geen geld was om op danslessen te gaan."

Dat heeft zij later ruimschoots ingehaald; zij heeft vele dansstijlen gedanst, onder andere Hip Hop, Flamenco en de Charleston. En als bijna vanzelfsprekend geeft zij zelf ook dansles en begeleidde een van de workshops.

De thema's van de Inclusiedans spelen bijna allemaal een rol in haar leven. Sommige onderwerpen liggen haar heel na aan het hart, omdat het in haar directe omgeving speelt. Met grote betrokkenheid vertelt van `t Hoff dat zij een hekel heeft aan groepsvorming en 'buitensluiten'. "Als je het wilt zien, is er altijd wel een overeenkomst te vinden met elkaar. In de workshops zie je dat dansen zorgt voor vrijheid en verbinding"