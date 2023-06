Bewoners Amsterdamse wijk helemaal klaar met immense drukte door 'knip'

Een groep bewoners van Kattenburg is helemaal klaar met de immense drukte in hun wijk. Sinds de afsluiting van de Odebrug in april was het al drukker op de Kattenburgerstraat. Nu er door de knip in de Weesperstraat nog meer auto's over de eenbaansweg moeten, is de maat voor de buurtbewoners vol. Volgende week organiseren zij een protest op de straat tegen de knip.

De Kattenburgers voelen zich door de gemeente in hun hemd gezet. "Het is niet alleen een probleem dat nu opeens speelt, het speelt al jaren. We hebben al meerdere keren geprotesteerd tegen de verkeersdrukte en de gemeente heeft daarna actie ondernemen. Door nu weer tijdens de eerste de beste moeilijke keuze al het verkeer door Kattenburg te laten rijden zorgt voor ontzettend veel frustratie in de buurt. Deze files voelen onrechtvaardig, ze doen ons pijn."

'Het verkeer staat twaalf uur per dag muurvast, elke dag weer. De stank en het lawaai zijn niet te harden', zo staat er op een poster over de protestactie die rondgaat op de sociale media. "De poster is eerder uitgelekt dan gehoopt, maar het laat al te goed zien hoe boos de buurtbewoners zijn", aldus een van de organisatoren van het protest.

De gemeente deed uiteindelijk water bij de wijn, deels althans. De gevreesde veranderingen bij de Oostertoegang zouden wel doorgaan, maar de Kattenburgerstraat kreeg een versmalling en kreeg een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Het extra verkeer zou daardoor wel alsnog door de straat worden geleid, maar door de maatregelen zou de geluidsoverlast voor bewoners beperkt moeten worden.

Verplaatsing van het probleem

Het verkeer dat nu door de Kattenburgerstraat rijdt gaat in ieder geval niet harder dan 30 kilometer per uur, maar dat komt vooral doordat het meestal gewoon vaststaat. Van de beperkte geluidsoverlast is op het moment al helemaal geen sprake. "Het probleem van de verkeersoverlast in de stad wordt met de knip helemaal niet opgelost, het wordt alleen maar verplaatst naar onze wijk", aldus de organisator. Of zoals de poster het stelt: 'Kattenburg is onze woonwijk, niet jullie afvoerput'. De organisatie wil benadrukken dat zij in principe niet tegen een autoluwe stad zijn. "Wij zijn zeker voor minder verkeer in de stad, maar waarom moet er dan meer verkeer bij ons in de buurt komen?"

Of de organisatie meer mensen verwacht dan bij de eerdere acties een aantal jaren geleden, durven ze geen uitspraken over te doen. Maar, "het speelt enorm in de wijk en het is constant het gesprek van de dag". Volgende week donderdag wordt de protestactie tussen 17.00 en 18.00 uur gehouden midden op de Kattenburgerstraat.