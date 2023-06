Blaricumse Jan ontdekt brand in hotel Pieterburen: "Als het maar niet overslaat"

De Blaricumse Jan Ende heeft in een hotel in het Groningse Pieterburen een heldendaad verricht. Hij ontdekte een brand en waarschuwde de hotelgasten meteen, dat meldt RTV Noord. Hij zag rond half zeven 's ochtends rookwolken bij het zwembad en kwam meteen in actie.

"Het raam stond iets open, ik dacht dat ik duiven op het dak hoorde", vertelt hij. "Op een gegeven moment werd het wat meer lawaai, toen zag ik rookwolken boven de technische ruimte van het zwembad uitkomen."

Jan denkt nog geen twee seconden en waarschuwt eerst zijn vrouw om vervolgens het gangpad van het hotel op te lopen. "Brand, brand, brand!", riep hij. Waarna snel 112 is gebeld en de brandweer snel ter plaatse is.

Overslaan

Even is er angst dat het overslaat naar het hotel of de nabijgelegen woningen. "Ik had iets van: als het maar niet snel overslaat." Maar de brandweer heeft de brand al snel onder controle.

Jan en zijn vrouw verbleven in hotel Waddengenot om later vandaag het Pieterpad te fietsen. Dat is het Blaricumse stel nog steeds van plan te gaan doen vandaag. "Ik neem aan dat we straks wel onze spullen kunnen pakken en dan gaan we naar het volgende hotel."