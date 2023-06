Geen race-, maar keepershandschoenen: Wil Hartog na ruim 50 jaar weer onder de lat

Hierbij spookt het door het hoofd dat Hartog een bal op knullige wijzen door zijn vingers ziet glippen, of dat een van de tegenstanders de bal door zijn benen in het doel schiet. "Ik ben meer bang voor mijn eigen, domme fouten als voor de tegenstander", lacht hij. "De club heeft een historische tegenstander weten te strikken."

Toch kent de oud-motorkampioen - die de TT van Assen in 1977 won, en daarna de grand prix van België, Duitsland en Finland op zijn naam schreef - enige spanning voor vanmiddag. "Ik heb ruim 50 jaar niet onder de lat gestaan", licht Hartog toe. "De sportman in mij wordt nu een beetje overmand door faalangst."

Een elftalfoto in zwart-wit. Waarop een jonge Wil Hartog, nog ver voordat hij wereldroem vergaart op de motor, gehurkt tussen zijn ploeggenoten in zit. Als keeper. Opvallend: hij draagt geen handschoenen en heeft een shirt aan met korte mouwen. Blijkbaar toen al voor niets of niemand bang.

Ook het veld in Abbekerk is iets waar de oud-coureur over nadenkt. "Omdat we een hard veld hebben bij ALC zal duiken moeilijker gaan", zegt hij met een lach. "Met mijn leeftijd heb je toch te maken met broze botten. Wel wandel ik iedere dag, en sport ik om mijn lichaam zo soepel mogelijk te houden."

Of Hartog net als 50 jaar geleden zijn doel probeert schoon te houden in een korte broek en zonder handschoenen, weet hij vanmiddag pas. "Dan krijg ik de kleding van de club", zegt hij. "Gelukkig heeft mijn zoon dezelfde schoenmaat, en kan ik zijn voetbalschoenen aantrekken."

Lucky Ajax

Het (korte) optreden van Wil Hartog tussen de palen vanavond, komt voort uit het 75-jarig jubileum van de Abbekerk Lambertschaag Combinatie. Om 18.00 uur is het Lucky Ajax van Sjaak Swart de tegenstander van een team 'ALC Legends'. Dit zijn 26 spelers die veel voor de club betekenen of betekend hebben. Voorzitter Sjaak Ros: "Wil en ook zijn broer Piet zijn met het bedrijf Hartog jarenlang sponsor geweest."

Een andere opvallende speler aan de zijde van de Abbekerkers is oud-international Glenn Helder. Zijn vriendin komt uit Abbekerk en hij geeft de jeugd regelmatig training. Bij Lucky Ajax spelen onder andere Simon Tahamata, Olaf Lindenbergh, Dick Schoenaker, Ismaïl Aissati en Derk Boerrigter mee.

De wedstrijd tussen de ALC Legends en Lucky Ajax begint om 18.00 uur. Daarvoor spelen ALC 1 en DWB 1 een wedstrijd.