Niet alleen mooie mannen in zwembroek: Reddingsbrigade Bloemendaal bestaat 100 jaar

De burgemeester gaat zelf geregeld bij de reddingspost op het strand op bezoek. "Ik fiets graag vanaf mijn woning in Aerdenhout naar het strand. Dan drink ik even een kopje koffie bij de reddingsbrigade. Ze zijn zo gastvrij."

"De vrijwilligers zijn eigenlijk semi-professionals. De eisen die tegenwoordig aan het werk worden gesteld, zijn erg streng. De Reddingsbrigade Bloemendaal is overigens niet alleen op het strand actief. Ze zijn ook bij veel maatschappelijke zaken in de gemeente betrokken. Denk aan bijvoorbeeld de 4 mei herdenking."

De reddingsbrigade werd in 1923, twee jaar na de aanleg van de Zeeweg, opgericht, vertelt de burgemeester. "Er kwamen steeds meer badgasten. Die konden soms niet goed zwemmen en daar gebeurden ongelukken door. Het zwemonderwijs was toen ook nog niet optimaal. Dus kwam de reddingsbrigade er."

Burgemeester Elbert Roest mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het kostte hem wel wat moeite om het boek uit de feestelijke verpakking te bevrijden. Roest is er blij mee: "Uit dit boek blijkt dat het een vereniging is met veerkracht. Ik las net dat in het allereerste bestuur ook een vrouw zat. Dat was honderd jaar geleden wel bijzonder."

Voorzitter Ruud Cloeck van de Reddingsbrigade Bloemendaal is al heel lang bij de vereniging betrokken. "Ik kwam in 1973 bij de club en ik ben sinds 1986 voorzitter. Ik zat destijds op waterpolo en een teamgenoot nam me meer naar de reddingsbrigade. Dat leek me leuk, want het is niets voor mij om op een strandbedje te liggen. Ik zei nog dat ik er maar weinig tijd voor had. Dat had ik beter niet kunnen zeggen, want ik ben er meer dan 40 uur in de week mee bezig."

Polsbandjes

Cloeck is overigens ook de man die de polsbandjes voor kinderen bedacht, voor het geval ze zoek raken. "De mobiele telefoon was toen in opkomst en ouders schreven hun nummer soms met viltstift op de arm van het kind. Dat was geen gezicht. Ik kwam in het ziekenhuis en zag die polsbandjes met de gegevens van de patiënt. Zo kwam ik op het idee."

En dat idee is nu wijdverspreid, zegt Cloeck. "Radiopresentator Erik de Zwart heeft enorm geholpen. Hij zorgde voor 10.000 van die bandjes. Het werkt echt: we hebben nu veel minder vermiste kinderen. En ze worden ook gebruikt bij bijvoorbeeld schoolreisjes of een bezoek aan een pretpark. In binnen- en buitenland. Dat hebben wij maar mooi bedacht in Bloemendaal."

Lekke boot

Volgens de voorzitter is er veel veranderd in die honderd jaar. "In het begin hadden ze helemaal niets. Ze kregen een eerste houten boot als geschenk. Maar die bleek lek. Het materiaal is nu natuurlijk veel beter."