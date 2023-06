Veiling Hilversumse bieb afgerond, koper nog niet bekend

Vandaag is de laatste dag dat er geboden kon worden op het monumentale pand van d e bibliotheek in Hilversum. De Bieb gaat verhuizen naar de Gooische Brink en daarom is het huidige onderkomen, Villa Erica, in de verkoop gekomen. Het grote bord in de voortuin doet de vraag rijzen: wie gaat Villa Erica kopen? Wie kan het monumentale pand betalen en wat gaat erin komen?

Vandaag is bij de vastgoedadviseur Redept, een vastgoedbemiddelaar uit Den Haag, de 'biedkluis' open gegaan. Vanaf nu kunnen de biedingen en ingediende plannen worden bekeken. "Een biedkluis is een digitale omgeving waarin gegadigden hun bod uitbrengen", legt Leon van Leersum van Redept uit. "Tot de sluitingsdatum kunnen wij hierin ook niets zien."

Wie de koper is kan en mag vandaag nog niet worden bekend gemaakt. Eerst volgt overleg met het bestuur van de bibliotheek. De hoogte van de biedingen en de plannen die er bij horen, geven doorslag. Al snel, op 30 juni, zal een beslissing worden genomen aan wie het het karakteristieke pand aan de ’s Gravelandseweg wordt gegund. Eén ding is duidelijk, het gebouw heeft op dit moment een maatschappelijke bestemming. Voor woningen, kantoren, winkels of horeca zal een herbestemming bij de gemeente moeten worden aangevraagd.

Villa Erica begon in 1844 als kostschool voor jongens, maar sloot twintig jaar later alweer de deuren om als woonhuis voor een rijke familie verder te gaan. In 1897 werd het een chique hotel, het ‘Oranjehotel’, met prachtige ‘salons’ voor bijeenkomsten, maar vijftien jaar later in 1912 bleek het vernieuwende concept niet aan te slaan en ging het hotel dicht.

Veiling

In 1932 kocht het bestuur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek het pand voor 32.000 gulden. Voor die tijd een enorm bedrag, maar nu een schijntje. Villa Erica gaat straks bij veiling worden verkocht en de bibliotheek bepaalt zelf wie het mag kopen. De mogelijkheid om op het pand te bieden liep vanmiddag om precies 12:00 uur af.