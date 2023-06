Nog altijd hoge temperaturen, na het weekend kans op forse regenbuien

Het is droger dan droog en afgelopen week werd zelfs het officiële droogterecord van Noord-Holland verbroken. Ook komende dagen regent het - in tegenstelling tot andere provincies - nog altijd niet. Het blijft tropisch warm.

36 dagen lang is er al geen neerslag gevallen. En daarmee is het droogterecord deze week verbroken. "Het weer wordt ook steeds extremer", zegt NH-weerman Jan Visser. Dat houdt vandaag en dit weekend nog wel even aan. Het droge weer is een blijvertje.

Vandaag wordt het rond de 25 graden en morgen tussen de 20 en 26 graden. "Aan zee, zoals in de Noordkop en op Texel, vallen de temperaturen lager uit. We krijgen te maken met een lagedrukgebied en meer wind", zegt Visser. Zondag wordt het rond de 27 en 28 graden, met een zwakke wind uit het zuidoosten, met ook meer bewolking.