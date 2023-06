Woningbrand Haarlem slaat met kracht alle ramen eruit, ook de kat overleeft het niet

De omringende huizen werden daarop ontruimd, wegens de rookontwikkeling. "De kinderen van de buren hebben rook ingeademd en worden nu nagekeken."

De bewoner van het huis waar brand heeft gewoed, is met onbekende klachten naar het ziekenhuis, zegt de veiligheidsregio. Ook is het huis de komende dagen in ieder geval niet bewoonbaar. "Voor de bewoner wordt onderdak gezocht. De buren kunnen hun huis wellicht eerder al in, eerst moet daar de boel goed doortochten."