Wie kent Titia en Joke? Politie zoekt de eigenaren van deze ringen

In de buit van een inbreker heeft de Hilversumse politie begin dit jaar onder meer twee gouden ringen gevonden, allebei mét inscriptie. Zij zijn nu op zoek naar de eigenaren van de gestolen sieraden.

Als de politie op 18 februari 2023 de verdachte van een woninginbraak in Hilversum aanhoudt, stuitten ze op een behoorlijke buit. Tussen al die gestolen schatten zien ze onder meer twee gouden ringen waarin de namen van vrouwen zijn gegraveerd. Zeer persoonlijke sieraden, die hoogstwaarschijnlijk om de vinger zijn geschoven na het geven van een jawoord.

De politie wil graag dat de ringen terugkomen bij de rechtmatige eigenaren. In de eerste ring staat de inscriptie Joke 14-9-78 en in de tweede ring staat Titia 5-9-92 geschreven. Ben je of ken je Titia en Joke, dan kun je contact opnemen met de Hilversumse politie.