Wandelaars Gooise vierdaagse komen aan bij finish: "Volgend jaar ben ik er weer"

Over de paden van de weilanden bij Laren druppelen de wandelaars een voor een binnen, niet over de Via Gladiola, maar de Via Gerbera. Eenmaal

"Het was top", antwoord organisator Tim Bitter. "Uiteindelijk hebben er 1350 mensen meegelopen over de verschillende dagen. Dat is vijf procent meer dan de vorige keer. We groeien langzaam maar zeker door. Ook de laatste dag zijn er mensen aangesloten." Bij deze wandelvierdaagse is het namelijk niet verplicht om alle vier de dagen mee te lopen. "De jongste deelnemer was 16 jaar en de oudste was 92 jaar", voegt Bitter in zijn enthousiasme nog even toe.

Wat betreft de hitte was het volgens Bitter prima te doen. "De EHBO heeft twee keer een ambulance laten komen, maar dat was alleen uit voorzorg. Alles is gesmeerd gelopen."

Sinds maandag

De vierdaagse ging woensdag in alle vroegte van start, maar er waren een paar enthousiastelingen die zich niet konden inhouden. Een daarvan is de 84-jarige Peter. Hij stond al vanaf maandag op het parkeerterrein van sv Laren, waar de vierdaagse begon. Samen met zijn vrouw liep hij vier dagen achter elkaar de tien kilometer.

"Dat ging prima. Ik kan aardig tegen de hitte", zegt de nuchtere Vlaardinger. Dit is de derde keer dat hij meedoet aan de Gooise vierdaagse. "We zijn al vaker in deze omgeving op de camping." Naast het wandelen doet Peter ook wat kleine hand-en-spandiensten voor de organisatie, waardoor hij begin van de week al op het terrein mocht zitten. "Dan hou ik toezicht of maakt ik de weg vrij voor als er bijvoorbeeld een ambulance komt."

"Morgen rijden we weer terug, Ik hou namelijk niet van haasten. Volgend jaar ben ik er natuurlijk weer."