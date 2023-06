Vervoer voor mensen met beperking mag Weesperstraat niet in: "Ze zijn er toch niet voor pleziervaart"

Niet alleen personenauto's en taxi's, ook het aanvullend openbaar vervoer (aov) is sinds deze week niet meer welkom in de Weesperstraat. Bewoners die in het gebied van de knip wonen kunnen daardoor niet meer voor de deur opgehaald worden door vervoerder RMC. De gemeente is niet van plan een uitzondering voor deze groep te maken. Ouderen en mensen met een beperking kunnen gebruikmaken van dit soort vervoer.

AOV - NH Nieuws

"Normaal stap ik hier op de taxi van RMC." Nicky Avoda, bewoner van de Weesperstraat, wijst naar de kruising met de Nieuwe Kerkstraat. "Ik woon hier precies tussen de twee slagbomen, en sinds de knip mag het aov er niet meer in. Nu komen ze me ophalen bij het Sarphatihuis, maar dat is hier tien minuten vandaan." Mevrouw Avoda zit in een scootmobiel en moet regelmatig naar het ziekenhuis. "Als ik naar het Antoni van Leeuwenhoek ben geweest, zet de taxi me weer bij het Sarphatihuis af. Na een behandeling wil ik gewoon graag naar huis, soms zit ik nog onder de verdoving, dan vind ik het best wel heftig om nog in mijn scootmobiel over de weg te moeten."

"Mensen moeten gewoon bij hun huis opgehaald worden" ERIC GROOT KORMELINK - CLIËNTENBELANG AMSTERDAM

Cliëntenbelang Amsterdam, dat opkomt voor de belangen van mensen met een beperking, maakt zich zorgen om de situatie. Eric Groot Kormelink: "We krijgen signalen van mensen wiens reistijd toeneemt. Het aov kent een aantal basisregels, waaronder deur-tot-deur-vervoer." Groot Kormelink wil dan ook dat de slagbomen open gaan voor het RMC: "Er moeten gewoon mensen opgehaald worden. Die kun je niet vragen om ineens een grotere afstand af te leggen naar het vervoermiddel." "Je hoort gewoon overal naartoe te kunnen gaan; het RMC is er om de mensen te vervoeren", aldus mevrouw Avoda. " Ze zijn er niet voor pleziervaart. Het is geen lol om in die taxi naar het ziekenhuis te moeten." De reistijd van het aov mag anderhalf keer zo lang zijn als een normale reistijd, omdat de busjes soms verschillende cliënten moeten ophalen. Cliëntenbelang is bang dat de reistijd met de knip nog verder toeneemt. Mevrouw Avoda laat weten nu al bijna een uur langer onderweg te zijn. Het is nog onduidelijk of de ritprijs door de langere reistijd ook toeneemt.

Geen uitzonderingen Wethouder Melanie van der Horst van Verkeer & Vervoer laat weten het heel vervelend te vinden voor de groep die getroffen wordt, maar zegt niet direct maatregelen te gaan nemen: "Om goed te kunnen testen wat het effect van de knip is, hebben we besloten om geen uitzonderingen te maken. Alleen het ov en de nood- en hulpdiensten mogen erdoor. De gemeenteraad heeft daar destijds ook om gevraagd." Van der Horst zegt te verwachten dat de situatie na twee weken al een stuk beter is, maar dat lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de gemeente vooralsnog niet van plan is om maatregelen te nemen. Vervoerder RMC laat weten het spijtig te vinden dat cliënten de dupe worden van de situatie en zegt in gesprek te willen met de gemeente over een oplossing.