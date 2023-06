Hotel Nassau in Bergen aan Zee in beeld als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

Hotel Nassau in Bergen aan Zee wordt omgetoverd in een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Tenminste, dat is de intentie van eigenaar Henk Deen en het college van B&W in Bergen. Het hotel met ruim veertig kamers moet onderdak gaan bieden aan maximaal negentig Oekraïners.

De gemeente Bergen is maar wat blij met het aanbod. "Wij zijn altijd op zoek naar locaties voor de opvang van Oekraïners", zegt burgemeester Lars Voskuil tegen mediapartner Duinstreek Centraal. "Nu neemt de oorlog weer toe, en zullen er wel weer meer mensen hierheen komen. We beginnen een beetje door grote locaties heen te komen."



"Er worden 140 Oekraïners opgevangen door de gemeente en 223 door particulieren. Volgens de verdeelsleutel van het Rijk moet de gemeente er 143 opvangen. We vangen er dus bijna twee keer zoveel op. Dat is echt wel iets om trots op te zijn, hoe de mensen dat doen", glundert Voskuil. "En wat ik zelf wel mooi vind, is dat Bergen aan Zee een van de allereerste plaatsen in Nederland was waar Oekraïners werden opgevangen. Dat was nog voordat de gemeente ervan wist. Toen hing er ineens een Oekraïense vlag ergens bij een kruispunt."

De rek is eruit

Maar de rek is er dus een beetje uit, en de oorlog lijkt nog lang niet voorbij. Bovendien kan het na afloop nog wel tien jaar duren voordat alle Oekraïners weer terug kunnen, hoorde Menno Schermer, gemeentelijk projectleider opvang Oekraïense vluchtelingen.

Burgemeester Voskuil is niet verrast. "De oorlog neemt weer toe en er is al veel plat gebombardeerd. Ook liggen er veel mijnenvelden." De toekomstige opvang is dan ook zowel voor nieuwkomers als Oekraïners die uiteindelijk niet meer bij particulieren kunnen verblijven.