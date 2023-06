Halsema wil openheid studentencorps over misdragingen en dreigt met sluiting sociëteit

Burgemeester Halsema maant het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) om open te zijn over de aard en de omvang van de misdragingen tijdens de ontgroeningstijd in 2021. Dat schrijft ze in een brief aan het corps. Zonder publiekelijke bekendheid van de gebeurtenissen in die ontgroening, die toen voortijdig werd afgebroken, kan de vereniging volgens haar de cultuur van geweld en geheimhouding niet adequaat veranderen.

Halsema vindt het kwalijk dat de cultuur van geheimhouding binnen de vereniging voortgezet wordt door de advocaat. Zo kunnen daders ongestraft blijven en hoeven zij zich niet te verantwoorden, terwijl slachtoffers niet beschermd of erkend worden in wat hun aangedaan is.

Alleen als Halsema zelf een geheimhoudingsverklaring tekent, mag ze lezen wat voor concrete misdragingen er in 2021 plaatsgevonden hebben. Daar ziet zij van af, omdat zij daar niet aan gebonden wil zijn als blijkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Zij verwijst hierbij naar de kneuzingen, botbreuken, hersenschudding en het seksueel grensoverschrijdend gedrag die mogelijk hebben plaatsgevonden, waar Dagblad Trouw over spreekt.

De burgemeester schrijft de brief naar aanleiding van een ontmoeting met het bestuur. Zij praatten over een onderzoeksrapport van advocatenbureau Roos & Pen naar de kennismakingstijd van twee jaar geleden. Zij kan hiervan de inhoud niet inzien, omdat het vertrouwelijk is. De onderzoeker, die dus ook advocaat is, heeft namelijk geheimhouding beloofd aan de geïnterviewden.

Ze noemt het onacceptabel als het corps 'de vorm aanneemt van een geheim genootschap dat zich ook onttrekt aan de algemene rechtsregels en een cultuur van geweld tegen nieuwe leden, tegen vrouwen en tegen diegenen die kwetsbaar zijn, met geheimhouding vergoelijkt en in stand houdt."

Openheid en aangifte

Het corps moet van de burgemeester het rapport dus openbaar maken, zodat bekend wordt wat er daadwerkelijk is gebeurd. Daarnaast vraagt zij om aangifte te doen - individueel en als vereniging - van strafbare feiten zodat 'waarheidsbevinding kan plaatsvinden en het recht zijn loop kan krijgen'. De interne regels en sancties die de vereniging handhaaft, werken volgens haar niet voldoende.

Hoewel het corps in april excuses aanbood voor de gebeurtenissen in 2021, vindt Halsema de maatregelen die de vereniging nu neemt te vrijblijvend. Hierbij doelt zij bijvoorbeeld op de regel dat aspirant-leden niet meer in dispuutshuizen mogen slapen of dat bestuursleden of andere disputen de boel in de gaten houden.

Sperma-emmers

Halsema zegt niet terug te deinzen voor het sluiten van de sociëteit aan de Warmoesstraat bij structureel strafbaar gedrag. Ze zal streng toezicht houden op het naleven van de voorwaarden voor de exploitatievergunning. Zij rekent op 'de wijsheid van de leden' om te kiezen voor publieke verantwoording, formele rekenschap en een structurele aanpak van veranderingen.

De ontgroening in 2021 is niet de enige periode waardoor het corps in opspraak raakte. Ook vorig jaar, tijdens de 170e verjaardag van het corps, veroorzaakten speeches van vier mannelijke leden grote commotie. Zij noemden vrouwen 'sperma-emmers' en zeiden 'de nekken van vrouwen te breken om hun lul erin te steken'.