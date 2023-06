Opfriscursus om fatale fietsongelukken te voorkomen: "Ik maakte een salto"

Er gebeuren steeds meer fietsongelukken met ouderen. Om daar iets aan te doen worden lokale initiatieven opgestart. Zo ook in Castricum, waar een driedaagse opfriscursus ouderen meer zelfvertrouwen op de fiets moet geven.

Team Sportservice Kennemerland organiseert de opfriscursus, want zij zet zich sowieso in om ouderen meer en veilig te laten bewegen. Buurtsportcoach Winnie Assendelft legt uit: "Als ouderen blijven fietsen, blijven ze zelfredzaam en ze blijven in beweging. Maar dan moet het wel veilig gebeuren."

Meer slachtoffers onder ouderen

Volgens de laatste cijfers van het CBS gaat dat met ouderen relatief vaak mis. Vorig jaar kwamen 737 mensen om door een verkeersongeval, 155 meer dan in 2021 en dat is het hoogste aantal sinds 2008. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam het sterkst toe onder fietsers van 75 jaar of ouder.

Ook bij de opfriscursus stromen de aanmeldingen binnen. Waar voorheen nog een enkeling zich opgaf doen er deze editie dertien ouderen mee. Stuk voor stuk geven ze aan te zijn gevallen met de fiets. "Ja helaas. Daarom is het zo belangrijk dat mensen leren om veilig te leren fietsen," aldus de buurtsportcoach. Hoe de opfriscursus verloopt zie je in bovenstaande video.