Hotelbranche vreest nog hogere toeristenbelasting: "Gevolgen zijn desastreus"

De toeristenbelasting was al de hoogste van Europa. Een maand geleden bleek dat die belasting nog een euro (van 3 naar 4 euro) en 1 procent hoger per hotelovernachting (dat was 7 procent) stijgt . Voor coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 gaat dat nog niet ver genoeg. Zij vroegen vorige week om een 'forse verhoging' van deze belasting. Volgens PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis is het 'een van de middelen om echt die druk omlaag te brengen'.

"Er ontstaat gedoe omdat we er slecht op staan. En het lijkt of we toeristen weg willen jagen"

In mei werd er een rapport gepresenteerd waarin stond dat de hoogte van de toeristenbelasting weliswaar een remmend effect heeft op het aantal toeristische overnachtingen, maar dat dat effect niet heel groot is. Sterker nog, pas bij een verdrievoudiging zou het aantal overnachtingen onder de gewenste 18 miljoen per jaar komen te liggen.

"Uiteindelijk betaalt de overnachtende toerist. En de gevolgen zijn desastreus", vat Ginjaar samen. Volgens hem ontstaat er elke keer dat de gemeente de toeristenbelasting verhoogt 'internationaal gedoe'. "Gedoe omdat we er slecht op staan. En het lijkt of we toeristen weg willen jagen."

"Dat is een excel-werkelijkheid", vindt Ginjaar. "Ik sta met mijn voeten in de klei op beurzen waar ik praat met mensen die naar Nederland willen komen. Ik praat met professoren die in Nederland een congres willen organiseren. En die mensen vertellen een heel ander verhaal dan in dat wiskundige rapport staat."

Het aantal overnachtingen komt in 2023 waarschijnlijk op 23 miljoen uit. Ginjaar zegt desondanks dat de hotelbranche nog steeds aan het herstellen is van de coronacrisis. "Ik heb in 2020 10 miljoen verlies geschreven en in 2021 8 miljoen verlies geschreven. Dus iedereen die zegt dat ik goud geld verdien, mag morgen in mijn jaarrekening kijken. Het is niet zo."

Andere maatregelen

Ginjaar hoopt op een vrijstelling van toeristenbelasting voor congresbezoekers en roept de gemeente op om over andere maatregelen na te denken, zoals het belasten van bezoekers die niet in de stad blijven slapen. Verder vindt de directeur van de hotelketen dat de nuance in de discussie verloren is gegaan en dat er verschillende soorten toeristen zijn, die niet altijd voor drukte of overlast zorgen.

Wethouders Sofyan Mbarki en Hester van Buren hebben al aangegeven dat ze later inderdaad met een voorstel voor een hogere toeristenbelasting komen, maar ze zeiden wel dat verdrievoudiging hen te ver gaat vanwege de grote onzekerheden en risico's die daarbij horen. Ze denken wel aan een 'budgettaire inzet' van de toeristenbelasting.