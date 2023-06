Beverwijkse buurt is kleverige rotzooi door poepende luizen helemaal zat

Een buurt in Beverwijk is helemaal klaar met de kleverige bende, veroorzaakt door luizen. Autoruiten, de grond, raamkozijnen: alles zit onder de plak van de poepende beestjes. Buurtbewoners van de Laan van Kanaän zijn het zat en vragen de gemeente om lieveheersbeestjes in te zetten om de strijd met de bladluis aan te gaan.

Buurtbewoner Gerie Bohm weet wel een oplossing. "De gemeente moet net als een paar jaar geleden lieveheersbeestjes loslaten. Die eten die luizen allemaal op."

Hoewel Gerie ervan overtuigd is dat de bladluisverslindende lieveheersbeestjes het verschil kunnen maken, is de gemeente daar niet zo zeker van. "Ze helpen wel, maar ook weer niet zo veel. Dan is het duur om in veel straten in Beverwijk zakjes larven per boom op te hangen."

Vogels ook een oplossing

De gemeente zegt op langere termijn "de biodiversiteit weer wat groter te willen maken". Dat moet gaan helpen tegen de poepende luizen. "Ook vogels eten de bladluizen op. Maar het vergroten van de biodiversiteit is moeilijk en zal nog wel even duren", zegt een woordvoerder.

Bomen weghalen is in ieder geval geen optie, vindt Gerie. "Nee, dat zullen sommige mensen wel willen. Maar die zijn juist mooi en zorgen nog voor een beetje schaduw in de straat. Aan de bomen ligt het niet." Toch begrijpt ze niet helemaal dat de gemeente geen maatregelen neemt: "Tot een jaar of vijf, zes geleden deden ze dat nog wel."

En dus zal voorlopig de plak nog wel blijven, tot ongenoegen van Gerie en veel andere de door poepende luizen getroffen buren. "Ach man. Dit hoeft toch niet zo'n drama te wezen?"