Kaartje kopen in Amsterdamse bussen vanaf volgende week niet meer mogelijk

Volgens het vervoersbedrijf is dat niet meer nodig omdat ze vinden dat OVpay, waarbij reizigers in kunnen checken met hun betaalpas, een goed alternatief is gebleken.

Daarnaast denkt het GVB dat het verdwijnen van de kaartverkoop ervoor zorgt dat het ov vaker op tijd is. "Het weghalen van kaartverkoop bij de trambestuurders en buschauffeurs draagt bij aan een goede doorstroming en verbetert de punctualiteit", aldus het bedrijf.

In de trams kan er nog wel een kaartje worden gekocht bij de servicebalie. Busreizigers die een kaartje willen kopen, kunnen bij servicepunten en een aantal haltes terecht.

Sinds november kunnen ov-reizigers hun betaalpas, creditcard, telefoon en smartwatch gebruiken om in te checken in bussen, trams en metro's van het GVB. Reizigers kunnen na hun reis het afgeschreven bedrag de volgende dag terugzien in hun bank-app.

De techniek moet op termijn niet alleen het kaartje, maar ook de ov-chipkaart vervangen. "De techniek is verouderd, waardoor de ov-chipkaart veel te duur wordt", zegt het GVB daarover.