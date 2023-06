Na dodelijke ongelukken wordt Alkmaarse 'racebaan' aangepakt: maximaal 30 km per uur

Het ongeluk met dodelijke afloop van afgelopen weekend is de derde in anderhalf jaar tijd op de Alkmaarse Vondelstraat. Een voetganger (64) werd geschept door een auto. De bestuurder (58) is aangehouden.

Inwoners maken zich zorgen en ook de lokale politiek eist verandering. "Ik zit hier elke ochtend en het is hier echt een racebaan", vertelde een buurtbewoner eerder.

Verkeersdrempel

Volgens wethouder Christiaan Peetoom reageren omwonenden enthousiast op de aanpassing. Richting het centrum gaat de 30 kilometer per uur nu in bij oversteekplaats bij de Spar. "Die willen we naar voren halen helemaal tot de kruising bij Sushi Point, en daar komt een verkeersdrempel", licht Peetoom toe. Vanaf Schelphoek tot de kruising met het Hooftplein en de Hoofstraat dus.

"Daar zijn twee oversteekplaatsen naast elkaar, en daarbij is de vraag of dat wel verstandig is", reageert de wethouder. "Het idee is om er eentje weg te halen. Dertig kilometer en dan de oversteekplaats."