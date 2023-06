Hof en kunstwerk in Hippolytushoef ter nagedachtenis aan verzetsheld Marten Snoodijk

Met een eigen hof en een kunstwerk is verzetsheld Marten Snoodijk nu helemaal niet meer weg te denken uit Wieringen. In Hippolytushoef is een kunstwerk ter nagedachtenis aan de dappere Wieringer onthuld bij de gloednieuwe Marten Snoodijkhof. Snoodijk overleefde de oorlog niet als gevolg van zijn heldendaad voor Wieringen: "Hij stapte naar voren toen het ertoe deed."

De geboren Utrechter Marten Snoodijk was zowel een bekende Wieringer als fietsenmaker en wielrenner. Zijn naam kwam met regelmaat voor, hoog op de wedstrijdlijsten. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog trad Snoodijk vrijwel meteen in het verzet. Hij nam veel risico's en verijdelde in 1945 het opblazen van de brug bij Van Ewijcksluis door met een vriend de explosieven van de Duitsers te vervangen door houtblokjes. Het was zijn laatste heldendaad.

Het kunstwerk staat in een Witte Anjerperk . Dat is aangelegd in opdracht van de Veteranen Hollands Kroon. "Snoodijk was geen veteraan, maar stond wel voor gevaren die wij als veteranen ook hebben ervaren", aldus Dick Doornik, namens Veteranen Hollands Kroon. "Wij eren hiermee ook alle slachtoffers van de oorlog."

Marten Snoodijk ligt begraven op de begraafplaats Zandburen. Daar is hij op 2 augustus 1945 herbegraven, omdat zijn lichaam lange tijd zoek was. Na zijn heldendaad bij de brug van Van Ewijcksluis verstopte Snoodijk zich in een boerderij, waarna hij na het onder water zetten van de Wieringermeer toch is gearresteerd. Onderweg naar Den Helder is hij door een Duitse commandant op 24 april 1945 van achteren neergeschoten en in een kuil achtergelaten.

Schitterend

Kunstenaar Rutger Jan Bredewold uit Haringhuizen is vereerd dat hij voor de verzetsheld een kunstwerk mocht maken: "Snoodijk stapte naar voren toen het ertoe deed. Daarom heb ik ook een figuur gemaakt in een omlijsting als een brug waar hij uit lijkt te stappen. Zijn daad was veel betekenend en het is triest dat hij zijn actie met de dood heeft moeten bekopen."

De onthulling van het kunstwerk is een emotioneel moment voor Janny Snoodijk, een verre nicht van de verzetsheld. "Ik vind het schitterend. En dat Marten toch naar boven gehaald is tussen al die andere verzetshelden. Voor mij is dat heel mooi." Snoodijk is bijzonder trots op haar neef, al heeft ze hem nooit kunnen ontmoeten. "In mijn familie komen zijn daden regelmatig naar voren. Ik had zoiets van: ik moet hier bij zijn."

Hieronder de onthulling van het kunstwerk bij de Marten Snoodijkhof.