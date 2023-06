Drie culturele broedplaatsen in Almere moeten wijken voor woningbouw

Zo sluit Kunst is Leuk in het stadshart op 1 juli de deuren en ook de 42 ondernemers in de Cultuurdome in Almere Buiten zullen vóór 1 september een nieuwe plek moeten vinden. Eind 2023 loopt ook het huurcontract af van de ondernemers in De Paal in Almere Haven en ook de toekomst van de ruim 40 ondernemers in De Voetnoot in Almere Stad staat op losse schroeven. Een alternatieve plek is nog niet gevonden.

De culturele broedplaatsen hebben de afgelopen jaren een plek gekregen in leegstaande gebouwen, waar ze tijdelijk een plek mogen huren totdat er besloten wordt dat het gebouw een herbestemming heeft gekregen.

Woondome

Claudio Sallons is audio engineer en dj in de Cultuurdome -de grootste culturele broedplaats van Flevoland- die in de voormalige Woondome in Almere-Buiten is gevestigd. Sallons is huurder van het eerste uur en vreest het ergste. "Waar ik bang voor ben is dat ik moet uitwijken naar een schuur of een garagebox. Een plek waar ik geen artiesten in kan ontvangen en geen ruimte heb voor een band om hun muziek op te nemen. Ik kan toch moeilijk tegen mijn klanten zeggen: ‘Kom maar naar mijn schuurtje."

Stigma op Almere

De meerwaarde van het in stand houden van culturele broedplaatsen als de Cultuurdome is het netwerk, aldus Sallons. "Er lopen zoveel verschillende kunstenaars en makers rond, dat we elkaar altijd kunnen helpen. Toen ik onlangs een plaat opnam van een zangeres, liep er een producer langs waar ze eventueel mee kan samenwerken. Dat soort netwerken zijn goud waard en binnen culturele broedplaatsen zijn die contacten makkelijk."