Generatie op generatie: Spierdijk houdt 61e editie van Tuinfeest

Een van de 'langst draaiende evenementen in de de omgeving' in Spierdijk vindt aankomend weekend plaatst. De 61e editie van het Tuinfeest Spierdijk wordt dit jaar groter dan voorgaande edities, vertelt voorzitter Sem Feld.

Winst naar vrijwilligers

Het is de organisatie de afgelopen drie jaar gelukt om het feest uit te verkopen. "In overleg met de gemeente mogen we daarom dit jaar 1250 mensen ontvangen." Dit aantal is 250 meer dan tijdens voorgaande edities. Niet alleen Spierdijkers komen af op het festival, maar jongeren uit heel de regio. "Ook uit Schagen en omgeving."