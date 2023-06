Zonnepark levert inwoners Zwaagdijk-Oost 100.000 euro op: meer groen en verduurzaming

Een kleine zonneweide van 5,5 hectare verrijst straks achter de boomgaard van appelteler Jos. Om het dorp ook een klein beetje mee te laten profiteren, heeft ontwikkelaar Chint Solar nu een subsidie van 100.000 euro beschikbaar gesteld. Deze is in te zetten voor de verduurzaming en vergroening van het dorp.

Het plan voor een zonneweide bij Jos achter zijn appelboomgaard ging niet zonder slag of stoot. De participatie, een vereiste vanuit de gemeente en dorpsraad, kwam moeizaam op gang. Maar sinds een aantal weken is er een akkoord. Het mag gebouwd worden, als er 100.000 euro richting de gemeenschap gaat.

Het geld kan niet zomaar over de balk gesmeten worden. Er is een speciale regeling over de subsidie afgesproken met de dorpsraad. Zo moeten alle inwoners van Zwaagdijk-Oost op de hoogte zijn van het bestaan van de subsidie en in de gelegenheid worden gesteld om een initiatief in te dienen.

Inwoners mogen ideeën inbrengen

De dorpsraad is daarmee akkoord gegaan en heeft aangegeven regelmatig op hun website erover te communiceren, de gemeenschapsveiling erbij te betrekken en een openbare vergadering organiseren waar ideeën kunnen worden ingebracht.

Die voorstellen moeten vooral gaan over verduurzaming en vergroening van het dorp. Denk aan verduurzamen van de sportkantine of dorpshuis, de aanleg van een park of moestuin, aldus de gemeente Medemblik.

De subsidieregeling heeft een termijn van vier jaar en kan eventueel verlengd worden.