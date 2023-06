Hilversumse Chantal pakt goud op Open NK Boccia: "Het lijkt op jeu de boules"

De Hilversumse Chantal van Engelen heeft het voor elkaar. Tijdens het Open NK Boccia heeft zij namelijk de gouden plak in de wacht gesleept. In het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub vertelt ze over haar winst en de sport.

Bij een gouden plak alleen bleef het niet. Naast de eerste prijs in de klasse BC2 won Chantal ook nog eens een derde prijs in de klasse BC4. "BC4 is voor deelnemers met iets meer spierkracht in de armen."

Boccia is een paralympische sport voor mensen met een motorische beperking. Om te winnen moet je de blauwe of rode bal zo dicht mogelijk bij witte bal krijgen. "Eigenlijk lijkt het een beetje op jeu de boules. Je hebt moet er echt goed bij nadenken om problemen op te lossen."

Bij het NK alleen blijft het niet. Volgend jaar staan de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs op de agenda. Team-NL is druk aan het trainen en moet daarvoor aan zoveel mogelijk toernooien meedoen. "Individueel moet ik mij nog plaatsen, maar ik ben als onderdeel van het team al zeker van deelname."