Hoe Hilversums danscollectief mensen verbindt: "Het gaat om samen zijn en dansen met elkaar"

Hoe word je professioneel danser? En wat is de aantrekkingskracht van hiphop? Het Hilversumse danscollectief The Creatives weet er alles van. Ze timmeren hard aan de weg en zorgen vooral voor verbinding, vertellen ze in de nieuwe talkshow van LAB Mediaplan Talks.

Professioneel danser Jeremy IJssel de Schepper begon op jonge leeftijd met dansen: "Vroeger keek ik al naar Michael Jackson. Ik kan mij nog goed herinneren dat mijn broer mij de moonwalk leerde in de keuken", vertelt hij.

Zijn passie voor dansen begon te groeien toen hij vijftien jaar was en naar artiesten zoals Usher en Chris Brown keek. Na twee opleidingen besloot hij zijn droom achterna te gaan en te kiezen voor een dansopleiding. "Ik heb veel verschillende dingen gedaan. Maar met dansen voel ik het grootste plezier. Dat is echt iets wat ik mijn hele leven kan doen."

Hiphopcultuur: vooral dansplezier

Bij hiphop gaat het vooral om plezier hebben en dansen met elkaar. Jeremy vertelt: "Als jonge jongen wilde ik altijd de beste zijn, maar hoe langer je in de scene zit, hoe meer je beseft dat het gaat om samen zijn en fun hebben met elkaar. Het maakt niet uit of je mooi, slecht of lelijk danst. Iedereen support elkaar. Dat vind ik echt het mooiste aan de hiphopcultuur."

Supporten

Dansen zit bij Jeremy in de familie. Zijn neefje Damian Broek zit ook bij danscollectief The Creatives. Jeremy is voor hem een groot voorbeeld geweest. Damian: "Ik wist niet welke stappen ik moest zetten om verder te komen met dansen. Maar met vragen kan ik altijd bij hem terecht."

Jeremy herkent veel van zichzelf in zijn neef: "We hebben allebei veel uit onszelf moeten doen. We hebben niet echt support gehad van thuis. Mijn ouders wilden ook dat ik een andere kant opging. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je je eigen 'zielspa' volgt. Doen wat jou happy maakt van binnen."

Doorzetten

Voor Jeremy en Damian zijn er ook momenten van twijfel. Jeremy: "Er zijn ook dagen dat ik denk: moet ik nog wel dansen? Maar zolang je de passie nog hebt, moet je altijd doorzetten. Niet nadenken wat anderen ervan vinden, gewoon doorgaan en mensen zoeken die op jouw frequentie zitten."

Damian heeft een duidelijk doel: "Ik wil inspiratie doorgeven, zoals Jeremy dat ook bij mij heeft gedaan."