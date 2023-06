Ruzie over kledingruil werd Dani (14) fataal: 21 maanden cel geëist tegen 17-jarige verdachte

Tegen de 17-jarige H. D. uit Purmerend is door het Openbaar Ministerie (OM) 21 maanden jeugddetentie en een behandeling geëist. Dat werd duidelijk tijdens de besloten rechtszaak die vandaag dient. De jongen zou de 14-jarige Dani uit Westwoud hebben doodgestoken vanwege een ruzie over een kledingruil.

Op 26 oktober van vorig jaar treffen de twee elkaar op het plein naast de middelbare school Oscar Romero in Hoorn. Dani wordt neergestoken en overlijdt enkele dagen later. Vlak na de steekpartij wordt de toen nog 16-jarige H. D. opgepakt.

Volgens de officier van justitie heeft hij in een opwelling gehandeld. Dan is er geen sprake van moord, maar van doodslag. "De verdachte heeft een mes meegenomen en heeft met dit mes opzettelijk het slachtoffer gestoken, die daaraan overleed", aldus een woordvoerder tegen NH.

Mes van 1,30 euro

Omdat de verdachte nog minderjarig is, wordt de rechtszaak achter gesloten deuren gehouden. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op. Ook vanwege het toenemende wapenbezit onder jongeren. "Het OM maakt zich hier grote zorgen over. In deze zaak ging het om een mes van 1,30 euro dat is gebruikt als dodelijk wapen in een ruzie over geruilde kleding."

De eis van bijna twee jaar jeugdgevangenis (twee jaar is het maximum, red.) en een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (intensieve jeugdbehandeling) heeft te maken met de schok die de dood van Dani veroorzaakte.

Gevoel van onrust en onveiligheid

"De impact is groot: een 14-jarige jongen is dood, zijn nabestaanden moeten verder zonder hem. Het incident heeft uiteraard ook impact op de verdachte en zijn familie. Bovendien heeft het steekincident gezorgd voor onrust en gevoelens van onveiligheid in Hoorn. Dit neemt het OM de verdachte zeer kwalijk."

Bekijk hieronder de terugblik die we maakten over tragische dood van Dani.