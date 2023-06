'Hedwiges Maduro assistent-trainer bij Ajax'

Volgens ESPN is de overgang van Hedwiges Maduro definitief. De oud-speler van Ajax wordt assistent van hoofdtrainer Maurice Steijn. Maduro komt over van Almere City FC waarmee hij afgelopen zondag promoveerde naar de eredivisie.

Maduro heeft nog een contract tot media 2024 in Almere. Hierdoor moet Ajax een afkoopsom betalen.

Ajax-DNA

De afgelopen maanden wordt er regelmatig gesproken over het Ajax-DNA. Maduro heeft een verleden bij Ajax. Hij speelde in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en speelde van 2004 tot 2007 in de hoofdmacht van Ajax. Daarna speelde hij voor Valencia, Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia.

Eerder werd al bekend dat Saïd Bakkati ook de assistent wordt van Maurice Steijn. Bakkati was afgelopen seizoen assistent-trainer bij ADO Den Haag. In het seizoen 2015-2016 werkte Bakkati al als assistent-trainer bij Jong Ajax.