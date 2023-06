Haarlemse Beijneshal wordt opnieuw crisisnoodopvanglocatie asielzoekers

Het COA en het Rode Kruis nemen de begeleiding van de asielzoekers op zich. Ook lopen er straks weer beveiligers rond in en om het pand.

Teleurgestelde burgemeester

Burgemeester Jos Wienen is niet blij dat er opnieuw asielzoekers worden ondergebracht in de Beijneshal. “Het is diep triest dat we weer mensen gaan opvangen in een sporthal die daar niet voor is bedoeld. De situatie is landelijk helaas zo nijpend dat dit nodig is om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. Daarom is er gehoor geven aan de oproep van het COA en de Beijneshal beschikbaar gesteld”, zo laat hij weten.