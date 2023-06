Hoge nieuwbouw biedt meteen kans om nieuw Hilversums OV-knooppunt te maken

Als de woningcorporatie hoge nieuwbouw gaat realiseren tussen twee bestaande flats aan de rand van de Hilversumse wijk Kerkelanden, is dat meteen een goed moment om te werken aan de bereikbaarheid van de wijk. Het is de duidelijke wens van de Hilversumse politiek dat er meer voorzieningen komen voor openbaar vervoer. Tegelijkertijd moeten er minder auto's gaan rijden op en rond de drukke Zeverijnstraat en Diependaalselaan.

Nu De Alliantie op deze locatie ook de hoogte in wil, menen de politieke partijen hier een haakje te hebben voor een OV-hub in Hilversum-Zuidwest. Zij dienden woensdag een voorstel in om dit eens goed onder de loep te nemen. Creatief gevonden, liet wethouder Karin Walters weten.

Nog niets staat vast, want zoals gezegd, heeft de woningcorporatie nu toestemming van de politiek om te werken aan een plan. De studie die twee jaar geleden al is gemaakt, heeft volgens het college van burgemeester en wethouders en nu ook de raad veel potentie.

Deze korte anekdote was wel de aanleiding voor SP-fractievoorzitter Paul Vonk om naar de microfoon te lopen om te melden dat zij andere geluiden hebben opgevangen van andere bewoners. Er leven namelijk wel degelijk zorgen. Als straks het complex tegen de vlakte gaat, moeten de bewoners wel een goede plek krijgen. Vonk vroeg om een toezegging van Walters. “De man die u bij de kapper heeft gesproken zal wel tevreden zijn, maar dat willen we straks ook voor al die andere bewoners.”

"Ik sprak iemand bij de kapper die woont in één van die twaalf woningen en ik dacht: 'Oh jee'. Maar die meneer was helemaal blij. Hij zei: 'Ik krijg eindelijk een ander huis, want die onderburen zijn niet te harden. Zo weet je toch nooit waar het op uitkomt", vertelde ze woensdagavond met een glimlach aan de politieke partijen.

Zo'n knooppunt creëert goede mogelijkheden voor wandelen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit, zoals e-scooters en e-bikes. Deze mogelijk nieuwe ontwikkeling en het regelen van deelvervoer om de hoek biedt meteen de kans om echt eens wat te doen aan het terugdringen van het verkeer op de driehoek Vreelandseweg - Diependaalselaan en Zeverijnstraat. Of anders te kijken naar andere opties, zoals het weren van vrachtwagens op de N201 of 30-kilometer invoeren op de Diependaalselaan.

Woongenot

Daarmee moet het woongenot van de omwonenden omhoog gaan. Diverse bewoners worden al jarenlang horendol van het altijd maar rondrazende verkeer. Zij klagen onder meer over de enorme geluidsbelasting. Daarnaast is er sprake van veel verkeersoverlast in de buurt.

De wethouder kon zich helemaal vinden in het voorstel, waarmee de raad unaniem instemde. Volgens Walters staat er sowieso al een sterretje bij Kerkelanden in de gemeentelijke plannen om te kijken of hier één van de vier hubs te realiseren is. Dus het zaadje was al geplant.