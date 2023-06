Nog maar één Oekraïense vluchteling in de tuinhuisjes van Broek in Waterland

Anderhalf jaar geleden werden in tuinhuisjes in Broek in Waterland de deuren opengezet voor vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne, maar die staan inmiddels leeg. De meesten zijn nu elders opgevangen of weer terug naar hun eigen land. Dat geldt niet voor Iryna, die bij Lili Chavannes verblijft. De twee hebben een bijzondere vriendschap opgebouwd.

Lili was net bezig om haar vervallen huisje op te knappen toen de vraag kwam of ze daar vluchtelingen in wilde huisvesten. Begin maart 2022 werden er 44 vluchtelingen in de tuinhuisjes van Broek in Waterland gehuisvest. De vluchtelingen kregen de bijnaam Broekraïners en werden al gauw door het dorp opgenomen. Deze week vertrekken ze naar tijdelijke noodwoningen in Monnickendam. Behalve Lili's gast Iryna.

"Communiceren is nog steeds moeilijk en gaat langzaam", vertelt Lili. Zij stelde haar tuinhuis beschikbaar aan Iryna en haar familie. Lili en Iryna zijn vaak samen in de tuin aan het werk of ze lezen boeken om Iryna Nederlands te leren. Eerst woonde Iryna met haar kind en kleinkind in het tuinhuis, maar die zijn ondertussen terug naar Oekraïne.

Zorgeloosheid schijn

Iryna mist haar familie enorm en belt ze iedere dag. Op haar telefoon facetimet ze met haar kleindochter die zorgeloos in de zon aan het springen is op een trampoline. De familie woont in een datcha (buitenhuis, red.) even buiten Kyiv. De zorgeloosheid is maar schijn, want ze hebben de afgelopen maand al twintig keer moeten schuilen voor raketaanvallen, zegt Iryna.

Iryna wil niet terug omdat er in Oekraïne geen werk te vinden is en alle mannen naar het front moeten. Daardoor ziet ze het als haar taak om hier te werken en het geld naar haar familie te sturen. "Ik ben blij dat Lili me de kans geeft om dat te doen", zegt ze via de vertaalapp.

Lili hoopt dat de oorlog snel voorbij is, maar weet dan ook dat ze Iryna enorm zal missen als ze weer naar huis gaat. "Dan ga ik daar ook op bezoek, misschien heeft ze dan ook al een beetje Hollands geleerd."