Dag van rechtszaak loodzwaar voor zus van doodgestoken Dani: "De pijn blijft"

Een emotioneel beladen dag voor Uzma Elahi, de oudere zus van de vorig jaar in Hoorn doorgestoken Dani (14). In de rechtbank van Alkmaar diende vandaag de rechtszaak tegen de 17-jarige verdachte. "Het blijft moeilijk om te accepteren wat er is gebeurd."

Op 26 oktober 2022 nam het leven van Uzma een bizarre wending, toen haar 14-jarige broertje vlak bij de Hoornse middelbare school Oscar Romero ruzie kreeg, die te maken zou hebben met een kledingruil. De steekpartij die volgde, bleek fataal. Dani overleed enkele dagen later.

Acht maanden later staan zus Uzma en de 17-jarige verdachte oog in oog met elkaar in de rechtbank van Alkmaar. Een loodzware dag voor de nabestaanden van Dani, die het Openbaar Ministerie een straf van 21 maanden jeugddetentie en een behandeling zagen eisen. "Die straf? Die is veel te laag", reageert ze buiten de rechtbank. "Als je iemand zo om het leven kan brengen en dit is de eis... nee."

Heftig

Zo vlak na de zitting is het lastig om de juiste woorden te vinden. "Het was heel zwaar. Ik vond het heftig vandaag, heel moeilijk ook om alles zo uitgebreid aan te horen en om met de verdachte in één ruimte te zitten. Omdat hij het heeft gedaan en dat is nog steeds niet geloven. Heel vreemd om hem dan daar te zien. Of hij oprecht berouw toont? Dat idee heb ik niet."