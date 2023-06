Drie jaar cel voor dansleraar die minderjarige leerlingen seksueel misbruikte

De 39-jarige dansleraar Kurt F. uit Zwaag is veroordeeld tot drie jaar cel door de rechtbank voor het seksueel misbruiken van twee minderjarige meisjes tussen 2010 en 2015. Ook krijgt hij een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd. Daarnaast moet F. de slachtoffers een schadevergoeding betalen van ruim 15.000 euro. Met die straf gaat de rechtbank mee in de strafeis van het Openbaar Ministerie.

De man kwam met de twee meisjes, toen allebei ongeveer 15 jaar oud, in contact door zijn werk als dansleraar op een dansschool in Hoorn. Hij won het vertrouwen van de meiden door ze te overladen met complimentjes.

F. was ook de leider van een belangrijk dansteam. De slachtoffers waren van hem afhankelijk om in dat team te komen en te blijven. Dansen was hun lust en hun leven en ze keken tegen de leraar op. Ze voelden zich uitverkoren, omdat ze voor het team geselecteerd waren.

Individueel contact

Toen hij eenmaal het vertrouwen van de slachtoffers had gewonnen, zocht hij individueel contact met hen via Whatsapp. Volgens de officier van justitie begon het bij een onschuldige flirt, maar dat zou al snel zijn uitgemond in seksuele toespelingen en seksueel misbruik.

Eén van de slachtoffers was 15 toen de dansleraar zich voor het eerst aan haar vergreep. Daarover zei ze in de rechtszaak van twee weken geleden: "Hij was manipulerend en had de macht over mij. Dat neem ik hem heel erg kwalijk. Het leverde een mentale strijd op van tien jaar. Ik gun dit niemand, het doet me pijn." Het misbruik zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2015, in onder meer Hoorn, een hotel in Heerhugowaard en op trainingskamp in Purmerend.

Ontkend

F. zelf heeft het misbruik altijd ontkend. Dat deed hij ook bij de rechtszaak van twee weken geleden. "Het leed is al geschied", zei hij toen. "Ik ben al veroordeeld door de media. Alles wat ik zeg, wordt toch niet geloofd. Wat heeft het dan nog voor zin?" Het viel hem zwaar, vertelde hij. "Het raakt me enorm dat mensen mij hebben gehaat, en nog steeds haten. Ik ben onschuldig."

Maar dat gelooft de rechtbank niet. Zij vinden het bewezen dat de man zich tijdens een lange periode schuldig heeft gemaakt aan het seksueel misbruiken van de twee minderjarige meisjes. Ook nemen ze het hem kwalijk dat hij hun passie voor dansen en zijn machtspositie ten opzichte van de minderjarige slachtoffers heeft misbruikt.

Daarom gaat de rechtbank mee in de oorspronkelijke eis van het OM. De man is veroordeeld tot drie jaar cel, een beroepsverbod van vijf jaar en hij moet een schadevergoeding betalen van ruim 15.000 euro aan de slachtoffers.