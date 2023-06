Erik maakt varende smart genaamd Smartamaran: "Het begon als een grapje"

De mensen op en langs de Eem keken raar op toen ze Erik de Boer zagen varen. Het was geen bootje wat ze zagen varen, maar een kleine Smart om het onderstel van een catamaran. "De reacties zijn superpositief. Mensen steken hun duim op en maken foto's en filmpjes."

Nadat de smart uit 2000 van zijn vrouw werd afgekeurd door de apk, kon Erik er niets meer mee.. of toch wel? "Dat is prima, maken we er een bootje van", besloot hij samen met zijn vrienden.

"De auto weegt 720 kilo, we hebben de motor en versnellingsbak eruit gehaald. Dus we hielden 600 kilo over", legt hij uit. "De wagen hebben we op een frame gelast en op catamaran gezet." Lang verhaal kort: het paste allemaal precies. En zinken zou ook niet moeten gebeuren, want de lege delen zijn gevuld met piepschuim.

Spontaan

De Smartamaran komt niet helemaal uit de lucht vallen. Erik is namelijk zelf timmerman en woont zelf al heel lang op het water.

Dit is niet de eerste bijzondere uitvinding van Erik. Eerder had hij bijvoorbeeld al een vlot met een jacuzzi en een surfplank met buitenboordmotor gebouwd. De Smartamaran is dan ook zeker niet het laatste bouwwerk van de Eemnesser. "Dan moeten we eerste even met wat biertjes gaan zitten. Het moet wel spontaan komen."