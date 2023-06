Krachtsporters helpen dansers uit de brand: Zandvoortse dansschool van de ondergang gered

De Zandvoortse dansschool The Dance Academy kan na de zomervakantie tóch de deuren openen. Dat hebben de eigenaars in een brief laten weten aan de ouders van ruim tweehonderd kinderen. Even leek het erop dat Zandvoorts grootste dansschool dicht moest, omdat de kosten niet meer te betalen waren.

De eigenaars laten in de brief weten dat ze 'superblij en opgelucht' zijn dat ze door kunnen gaan met hun danslessen aan de Kamerlingh Onnesstraat. Na de coronaperiode is het ledenaantal gehalveerd en kon de huur niet meer betaald worden. De eigenaren zagen het niet zitten om weer uit eigen zak mee te moeten betalen. Ze gingen het gesprek aan met de gemeente, gesteund door dansende kinderen voor het raadhuis.

De gemeente kon alleen meedenken over een oplossing, aangezien de dansschool een commerciële organisatie is. Samen met The Fit Academy, de sportschool onder de dansschool, is vervolgens naar een oplossing gezocht. Daardoor kunnen de huur en de vaste lasten toch betaald worden de komende tijd. De sportschool neemt die kosten op zich.

Enkele ouders zijn ook een 'Club van 100' gestart, waarbij andere ouders worden opgeroepen om 100 euro te doneren voor de dansschool. Ook dat heeft ook geholpen.

Afscheid van docenten

Toch is er ook een keerzijde aan het positieve verhaal. Want door noodgedwongen aanpassingen in het rooster moet de dansschool afscheid nemen van twee dansdocenten. 'Het doet ons pijn, want het zijn twee superdocenten, maar om de zaak te redden kunnen we niet anders. Gelukkig blijven ze tot de zomerstop nog lesgeven bij ons, waardoor iedereen nog genoeg tijd heeft om ze gedag te zeggen en ze te bedanken voor de leuke lessen het afgelopen jaar', zo staat in de brief geschreven.

Lesgeld verhoogd

In ruil voor de financiële steun van de sportschool, huurt de dansschool voortaan een zaal van de onderburen en wordt het lesgeld noodgedwongen verhoogd. In de brief staat: 'Daar hebben we enorm veel moeite mee, omdat we vinden dat iedereen moet kunnen blijven dansen, maar we weten ook dat het niet anders kan.'

Vanaf 1 juli gaat de zomerstop in. Op 4 september gaan de deuren van The Dance Academy weer open.