Het zal je maar gebeuren: aangereden vlak voor rijexamen

Volgens rijschoolhouder Patricia heeft de 18-jarige hoofdpijn en andere klachten aan haar lichaam. Ook haar man en instructeur Patrick Nijman is niet klachtenvrij uit de auto gekomen. "Hij kon door de schade al niet aan zijn kant uitstappen, en heeft na de klap last gekregen van zijn rug."

De jonge vrouw was met haar rij-instructreur net onderweg naar het CBR in Hoorn, waar zij haar eerste rijexamen zou afnemen. "Die zou om 14.00 uur zijn, dus ze had uiteraard al flink wat zenuwen", zegt Nijman. "We vinden het ontzettend sneu voor haar, dat haar dit is overkomen."

Het was even voor 13.30 uur. Ter hoogte van de Mealsonstraat en Van Aalstweg in Hoorn trekt ze met de lesauto op bij een verkeerslicht die op groen staat. Het gaat vreselijk mis. Op de kruising komt ze opeens in botsing met een andere auto.

"We hopen weer zo snel mogelijk met haar in de auto te kunnen zitten en een nieuw examen in te plannen"

Rijschoolhouder Patricia plaatste via social media een getuigenoproep, en kwam in contact met de bestuurder van een witte bus die achter de lesauto stond bij het verkeerslicht. "Hij verklaarde dat wij gewoon door groen zijn gereden, en dat de andere partij fout zit", vertelt Nijman. "Ook andere getuigen hebben zich gemeld. De verzekering is ingeschakeld, en ook hebben we contact met een letseljurist."

Een politiewoordvoerder bevestigt dat zij rond 13.40 uur melding kregen van het ongeluk. Zij kunnen niet bevestigen dat er iemand door rood is gereden. De politie heeft geprobeerd te bemiddelen, maar dat is nog niet gelukt. "Je moet hopen dat beide partijen er goed uit komen."

Snel nieuw examen

De lesauto kan door het ongeluk waarschijnlijk total loss verklaard worden. "Deze hebben we de komende dagen en weken eigenlijk wel nodig, omdat we een volle agenda hebben", licht Nijman toe. "Gelukkig is materiaal te vervangen, en kan er via de verzekering wellicht vervangend vervoer geregeld worden. Belangrijker is dat onze leerling beter wordt, en snel weer in een auto kan zitten om van de angst af te komen."

Vervolgens moet er een nieuw examen komen, maar dat kan nog wel even duren. "De wachtlijsten zijn extreem lang. Als je een nieuw examen inplant, kan het wel tot oktober duren voordat je aan de beurt bent", zegt de rijschoolhouder. "We hebben goede contacten bij het CBR. Dus ik hoop dat ze mee willen denken met onze leerlinge, en haar nieuwe examen snel kunnen inplannen als zij er weer bovenop is."